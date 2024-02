‘Xiaomi 14 Ultra wacht debuut in Nederland’

Xiaomi zou van plan zijn om de nieuwe Xiaomi 14 Ultra buiten China uit te brengen. Sterker nog, er zijn duidelijke aanwijzingen dat de fabrikant het toestel uit zal brengen in Nederland. Wat is er te melden over deze smartphone?

Xiaomi 14 Ultra komt naar Nederland

Na de lancering van de Xiaomi 14-serie vorig jaar in China, staat het bedrijf op het punt om zijn nieuwste toevoeging aan de reeks wereldwijd te introduceren, de Xiaomi 14 Ultra. Deze aankondiging werd bevestigd door de officiële website van het bedrijf.

De Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Pro worden maakten hun debuut in december. Hoewel de markt op dat moment al blij gemaakt werd met high-end specificaties van deze modellen, werd er destijds geen “Ultra”-variant van Xiaomi’s telefoons onthuld. Geruchten en teasers deden al snel de ronde over een mogelijk ultra-uitvoering van de Xiaomi 14-serie, maar nu heeft Xiaomi’s officiële website de komst van de Xiaomi 14 Ultra bevestigd.

De Xiaomi 14 Pro

Opvallend is dat de Nederlandse versie van Xiaomi’s website kortingsbonnen aanbiedt voor de aankomende Xiaomi 14-serie, waarbij expliciet wordt vermeld dat de “Xiaomi 14 Ultra” ook in deze aanbiedingen is opgenomen. Dit melden de collega’s van Android Planet. Dit wijst niet alleen op de internationale beschikbaarheid van het toestel, maar bevestigt ook dat het niet exclusief in China zal worden verkocht.

Wat kunnen we verwachten van de Xiaomi 14 Ultra? Naast een hoger prijskaartje, dat typerend is voor de “Ultra”-versies van smartphones, wordt verwacht dat het apparaat een groter scherm en batterij zal bieden, evenals verbeterde camera’s. Een belangrijke innovatie zou kunnen zijn dat de Xiaomi 14 Ultra een 1-inch camerasensor met variabel diafragma zal bevatten, een functie die eerder te zien was in de Xiaomi 13 Ultra van vorig jaar. Dit zou gebruikers een verbeterde fotografische ervaring kunnen bieden, vooral bij weinig lichtomstandigheden. De normale Xiaomi 14 zou al een prijskaartje krijgen in Europa van 1099 euro, dus dat belooft wat voor de Ultra. De aankondiging voor Europa is op 25 februari. Maandag schreven we over de uitgelekte specificaties van de Ultra.

