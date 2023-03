Xiaomi Redmi Note 10 Pro bijgewerkt met update naar Android 13

Een grote update wordt uitgerold naar de Xiaomi Redmi Note 10 Pro. De smartphone krijgt een update naar Android 13. Het is niet de eerste grote update voor het toestel.

Android 13 voor Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi rolt voor de Xiaomi Redmi Note 10 Pro een nieuwe grote update uit. We zien de update binnenkomen voor de Xiaomi. John maakt melding aan ons van de update. Het is de tweede grote Android-update voor het toestel. Vorig jaar verscheen Android 12 al voor de midranger. De smartphone kwam op de markt met Android 11.

Met de komst van Android 13 kun je profiteren van verschillende nieuwe functies. Je kunt voortaan per app instellen in welke taal je deze wilt gebruiken. Daarnaast zijn er meer personaliseringsopties en is er meer aandacht besteed aan de privacy en beveiliging op de Xiaomi. Tevens heeft Google verbeteringen doorgevoerd rondom de notificaties en de mediaspeler. De update brengt tevens beveiligingsupdate januari.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.