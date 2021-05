Xiaomi van zwarte lijst gehaald in Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben Xiaomi van de zwarte lijst gehaald, waar het sinds januari opstond. De gevolgen waren wel minder erg dan bij een andere Chinese fabrikant; Huawei.

Het Amerikaanse Department of Defense (DoD) plaatste Xiaomi in januari op een zwarte lijst. Het ging om een andere zwarte lijst dan waarop Huawei verscheen. In het geval van Xiaomi ging het om de militaire zwarte lijst. Het gevolg hiervan was dat Amerikaanse investeerders niet langer mochten investeren in de Chinese fabrikant. Degenen met aandelen in Xiaomi moesten deze voor november 2021 verkopen. Voor de consument veranderde niets.

Xiaomi heeft een reactie gegeven op het feit dat de plek op de zwarte lijst nu ongedaan is gemaakt.

Vanochtend is officieel bij het techbedrijf Xiaomi bekend geworden dat het officieel van de Amerikaanse Blacklist af is gehaald. De listing van Xiaomi als Chinees communistisch militair bedrijf had onder leiding van de voormalige Amerikaanse president Trump plaatsgevonden. De Amerikaanse rechtbank heeft vannacht op 25 mei om 4.10 bekend gemaakt dat de Xiaomi groep officieel niet meer op de zwarte lijst staat van de Amerikaanse regering. Het Amerikaanse Gerecht in het district van Columbia heeft de officiële listing van Xiaomi door het Amerikaanse Ministerie van Defensie op de NDAA-lijst van Chinese communistische militaire bedrijven (CMCC) herroepen en daarmee is Xiaomi officieel niet meer geblacklist. Het gerecht heeft besloten dat wereldwijd technologiebedrijf Xiaomi onterecht door het Amerikaanse Ministerie van Defensie op de NDAA-lijst van Chinese communistische militaire bedrijven (CMCC) is opgenomen.

Daarmee wint Xiaomi de rechtszaak voorgoed en zijn de handelsrestricties omwille Xiaomi per direct ontkracht. Dit betekent dat investeerders met de Amerikaanse nationaliteit hun aandelen/bezit in Xiaomi mogen behouden en dat er ook vanuit Amerika weer in het technologiebedrijf mag worden geïnvesteerd.