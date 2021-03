Op 17 maart mogen we in Nederland onze stem uitbrengen voor de Tweede Kamerverkiezing van 2021. Misschien twijfel je nog waar je op gaat stemmen of ben je benieuwd welke mogelijke gevolgen er zijn. DroidApp zet zeven handige verkiezing-apps voor je op een rij, zodat je goed voorbereid bent op de verkiezingen.

Verkiezingen 2021 apps

Misschien heb je je keuze al gemaakt op wie je op 15 maart gaat stemmen, of misschien ‘zweef’ je nog. Om je een beetje op weg te helpen zetten we zeven nuttige apps voor je op een rij die je helpen met het maken van je keuze. Daarnaast lichten we ook verkiezing apps uit die achtergrondinformatie geven. Er doen dit jaar 41 partijen mee, terwijl dat er 28 waren in 2017.

Stemwijzer app / Kieskompas

We beginnen met Stemwijzer. Aan de hand van dertig stellingen wordt er een beeld geschetst van welke partij het meest bij jouw mening past. Helaas is er voor 2017 geen Stemwijzer app maar kun je wel gebruik maken van de website die ook is aangepast voor het scherm van de smartphone of tablet. Ook is er nog Kieskompas waar je aan de hand van verschillende stellingen een advies te zien krijgt. Je kunt ook aan de slag met de AD kieswijzer.

EenVandaag De Stemming

We hebben de app EenVandaag De Stemming al eerder behandeld op DroidApp. Met deze app kun je de peilingen raadplegen en zien welke partijen concurrentie van elkaar ondervinden. Tevens kun je in De Stemming app zelf partijen aantikken voor een coalitie en hierbij zien of deze samen een meerderheid zouden halen op basis van de peilingen. Een nuttige app.

Debat Direct

Eerder schreven we op DroidApp al over de Debat Direct app. Hiermee kun je live de debatten volgen via je tablet of smartphone. In een lijst vind je een overzicht met de debatten en de verschillende onderwerpen. Je kunt in de Debat Direct app aangeven dat je notificaties wilt ontvangen zodra een specifieke politicus gaat spreken, er een bepaald onderwerp aan bod komt of wanneer een debat begint. Zo kun je direct inschakelen en het debat vanuit de Tweede Kamer volgen.

NOS

De NOS app houd je op de hoogte van al het nieuws. In de NOS nieuws-app kun je in het menu aangeven dat je de sectie ‘Politiek’ wilt weergeven zodat hier alle berichten rondom de verkiezingen worden gebundeld. Ook is er tot de verkiezingen een liveblog waarbij je iedere dag wordt bijgepraat met de gebeurtenissen.

NU app

De app van Nu.nl bevat ook een apart tabje met politiek nieuws. Je vindt hier het nieuws rondom de partijen, de lijsttrekkers, de campagnes en de andere berichtgeving over alles wat met de verkiezingen te maken hebben.

Politieke partij apps

Dan hebben ook nog verschillende politieke partijen een app. Deze hebben we voor je hieronder op een rijtje gezet. Echter heeft niet iedere partij een app. Je vindt in de apps van de partijen het nieuws rondom de partij, de thema’s en standpunten en natuurlijk meer informatie over de partij. Sommige apps zijn alleen te gebruiken door leden.

Dit artikel is als eerst gepubliceerd in 2017, geüpdatet in 2021.