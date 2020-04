Prettig pasen: de beste paas-apps en games voor jong en oud

Zondag en maandag is het weer pasen. In de Play Store zijn tal van applicaties en games te vinden met het thema ‘pasen’. DroidApp zet voor jou de leukste paas-games en paas apps op een rijtje. De applicaties voor pasen zijn voor jong en oud. En niet alleen leuk, maar ook nog eens nuttig!

Pasen apps

Tijdens Pasen is het tijd voor familie en vrienden. Door het coronavirus zal dat er dit jaar wel anders uit komen te zien. Gelukkig hoeven jong en oud zich niet te vervelen. We hebben een selectie gemaakt met de beste apps voor Pasen. Ook hebben we in dit overzicht games voor Pasen opgenomen.

Egg Timer – eierwekker

Wil je een lekker kerstontbijt op tafel zetten, dan hoort daar natuurlijk een gekookt eitje bij. Met de ‘Eierwekker app’ hoef je niet bij te houden wanneer een ei hard, of juist zachtgekookt is. Je zet gewoon een timer met deze app. Egg Timer Free is een gratis app en geeft je verschillende mogelijkheden. Je kunt hem vanaf koud water laten rekenen, of juist wanneer het water al kookt. Handig is dat je ook meerdere eieren tegelijkertijd kunt toevoegen.

Pasen stickers WhatsApp

Sinds enige tijd is het mogelijk om stickers via WhatsApp te sturen. Natuurlijk kun je hiervoor ook paasstickers downloaden. Je hebt daarbij keuze uit tientallen verschillende stickers die je als losse pakketten toe kunt voegen aan je WhatsApp. Na het openen van deze Happy Easter Stickers for WhatsApp-app, kun je ze direct toevoegen aan WhatsApp. Je vindt ze terug na het drukken op de emoji-knop en dan te kiezen voor stickers.

Easter Sweeper

Met Easter Sweeper heb je voorlopig voldoende puzzelplezier. De game bevat meer dan 1500 levels om je de Paasdagen bezig te houden. Verzamel gouden eieren, chocolade en paashazen.

Paaskleurplaten

Met deze naam hoeft de app eigenlijk geen uitleg meer te krijgen. Kleur vrolijke paaskleurplaten in op je smartphone of tablet. Er is keuze uit meer dan 10 kleurpaletten, 20 paastekeningen en vier manieren om de kleurplaat in te kleuren. Zo kun je kiezen uit de emmer, penseel, spray en het kleurpotlood. Je kleurplaat kun je ook weer volplakken met stickers en kleurpatronen.

Easter Wallpapers

Met deze wallpaper app tover je een paas landschap op je Android smartphone. Je hebt zelf de keuze uit een aantal kleurrijke achtergronden. Easter Wallpapers bundelt de verschillende paas-achtergronden voor je smartphone en kun je instellen voor op het vergrendelscherm, of juist als wallpaper voor je startscherm.

Voor het eerst gepubliceerd op 19 april 2014, geüpdatet; april 2020