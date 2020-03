Zomertijd automatisch of handmatig instellen op Android (stappenplan)

Komende nacht, in de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok één uur vooruit. Dat wordt dus een uurtje korter slapen. Naast de klokken in huis moet de zomertijd ook ingesteld worden op je Android-smartphone en tablet. Dit gebeurt normaliter automatisch, maar mocht dit niet zo zijn, dan helpt DroidApp je met het instellen van de zomertijd op je Android-apparaat.

Android: zomertijd instellen

Ieder jaar is het rond deze tijd weer het moment dat de klok verzet moet worden. Met de winter gaat de klok een uur achteruit, met de zomertijd gaat de klok één uur vooruit. Mocht je eraan twijfelen of dit bij jouw apparaat automatisch gaat, dan helpt DroidApp je met het instellen van de zomertijd. Gaat mijn telefoon automatisch op zomertijd? In veel gevallen is het antwoord op deze vraag ‘ja’. Je kunt dit controleren door onderstaande stappen te volgen.

Ga naar Instellingen

Selecteer de optie Datum en tijd

Is de optie ‘automatische datum en tijd’ aangevinkt? Dan kan je er vanuit gaan dat de automatische tijdzone overgenomen wordt en dus je telefoon goed is ingesteld. Als dit niet is ingeschakeld, vink dat dan nu aan.

Wekker controleren

Wil je zeker weten of het allemaal goed gaat met de zomertijd? Dan kan je dat op een handige manier controleren. Ga hiervoor naar de alarmklok/wekker-app en stel een tijd in voor morgenochtend. Je krijgt dan te zien over hoeveel uur en minuten het alarm afgaat. Op die manier kan je uitrekenen of het instellen van de zomertijd goed gaat.

Vergeet naast je smartphone en tablet niet om ook je wekkerradio, (digitale) camera en de klokken aan de muur op zomertijd te zetten! Op 25 oktober 2020 gaat de wintertijd weer in.

We hebben hieronder een overzicht voor je, voor wanneer je de volgende keer weer de klok moet verzetten;

Zomertijd 2020: 29 maart

Zomertijd 2021: 28 maart

Zomertijd 2022: 27 maart

Zomertijd 2023: 26 maart

Er is een kans aanwezig dat in de toekomst de zomer- en wintertijd afgeschaft wordt. Er wordt dan nog vastgehouden aan één soort tijd. Het Europees parlement is hier momenteel over in onderhandeling.