Android 11 wordt uitgerold voor Galaxy Note 20 en Note 20 Ultra

Twee smartphones van Samsung worden toegevoegd aan het Android 11-lijstje. Voor de Samsung Galaxy Note 20-serie wordt op de valreep voordat 2021 begint, Android 11 al uitgerold. Deze update brengt een hoop verbeteringen.

Android 11 voor Galaxy Note 20-serie

Samsung is gestart met het uitrollen van een nieuwe, grootse update voor de Samsung Galaxy Note 20-serie. Het gaat om de update naar Android 11, waarbij de fabrikant ook gelijk het nieuwe One UI 3.0 meelevert. De fabrikant gaf eerder deze maand een overzicht vrij met de releasedata van Android 11 voor de verschillende Galaxy-devices. Opvallend genoeg stond de Galaxy Note 20-serie pas voor januari op de planning. Eerder werd deze datum ook voor de Galaxy Z Flip en Galaxy S20 FE naar voren gehaald. Onbekend is of dit nu voor alle toestellen het geval gaat zijn.

De update brengt dus alle nieuwe functies uit Android 11. Denk aan meer privacy-instellingen, verbeterde notificaties met chat-gesprek bundels, het vernieuwde power-menu met bediening voor slimme apparaten, chat-bubbels, schermopname en nog veel meer.

Maurice en Macel laten DroidApp weten dat nu de update beschikbaar is voor zowel de Galaxy Note 20 als de Note 20 Ultra. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.