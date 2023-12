Android 14 beschikbaar voor Samsung Galaxy Z Flip 3 en Fold 3

Twee foldables van twee jaar geleden krijgen een grote update aangereikt. Samsung rolt namelijk een grote update naar Android 14 uit voor de Galaxy Z Flip 3 en Fold 3. Dit samen met enkele nieuwe features.

Android 14 voor Flip en Fold 3

Samsung heeft twee toestellen bijgewerkt met de update naar Android 14. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Fijke meldt ons dat haar toestel de nieuwe update kan downloaden, waarbij je niet alleen de nieuwe Android-versie krijgt, maar natuurlijk ook One UI 6 en beveiligingsupdate december 2023.

Dankzij de update naar One UI 6 krijgen gebruikers verschillende nieuwe features aangeboden. Dit betekent dat je bijvoorbeeld het nieuwe Samsung lettertype kunt gebruiken, net als de nieuwe weer-widget. Samsung voegt verder veranderingen door in het quick panel met snelle instellingen, dat er net weer wat strakker uitziet. Ook kun je meer personaliseren aan het vergrendelscherm en zijn er nog enkele andere verbeteringen doorgevoerd. Met Android 14 is er bijvoorbeeld ook aandacht besteed aan bijvoorbeeld de privacy.