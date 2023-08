‘Samsung werkt aan Galaxy Z FE-modellen: goedkopere foldables’

Nieuwe geruchten rondom Samsung. De Koreaanse fabrikant zou volgens bronnen werken aan goedkopere foldables. Net als bij de S-serie zullen we bij de Flip en Fold ook de FE toevoeging gaan zien. Wat kunnen we verwachten?

Galaxy Z FE modellen op komst

De opvouwbare telefoonmarkt is in de afgelopen jaren enorm gegroeid, en Samsung is één van de belangrijke spelers in deze markt. De Galaxy Z Flip en Z Fold zijn twee van de meest populaire opvouwbare telefoons ter wereld, maar ze zijn ook vrij duur. Samsung zou volgend jaar mogelijk een nieuwe serie opvouwbare telefoons uitbrengen die betaalbaarder zijn: de Galaxy Z FE-serie.

De Galaxy Z FE-serie zou bestaan uit twee telefoons: de Galaxy Z FE Flip en de Galaxy Z FE Fold. De modellen zouden in 2024 uitgebracht moeten worden, wanneer de Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 geïntroduceerd zijn. Onlangs zijn door Samsung de nieuwe Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5 aangekondigd.

Als de Galaxy Z FE-serie inderdaad wordt uitgebracht, dan kan dit een grote kans zijn voor Samsung om de opvouwbare telefoonmarkt verder te veroveren. Volgens het rapport zou Samsung verder van plan zijn om meer aandacht te besteden aan de FE-reeks, wat betekent dat er meer goedkopere Fan Edition modellen verschijnen met prima smartphones met een goede prijs-kwaliteitverhouding. We kunnen binnenkort de Galaxy S23 FE verwachten, zo meldt de bron. Bij dat toestel zou Samsung weer onderscheid gaan maken tussen regio’s, bij de processor die het merk zal gaan gebruiken.