Android Update Bulletin week 23: deze toestellen kregen updates

De afgelopen week zijn weer de nodige updates verschenen voor de verschillende toestellen. Onder andere zagen we de beveiligingspatch van juni voorbij komen bij een aantal modellen. In het Android Update Bulletin zetten we op een rij welke updates er zijn verschenen.

Android updates in week 23

DroidApp zet iedere week op een rij welke updates er in de afgelopen week zijn verschenen. In de afgelopen dagen zijn er namelijk weer genoeg updates verschenen. Onder andere beveiligingsupdate juni werd voor de eerste lichting toestellen uitgerold. Maar er waren meer updates die zijn verschenen, zo vind je terug in het Android Update Bulletin van deze week. Er was ook nieuws over updates. Zo kan DroidApp exclusief het overzicht delen met de Oppo-toestellen die de Android 14 update krijgen en heb je natuurlijk het Android 14 Update Overzicht.

Heb je ook een update ontvangen, dan horen we het heel graag. Stuur ons een mailtje, samen met een screenshot naar redactie apenstaartje DroidApp.nl. Dan kunnen wij hem meenemen in de berichtgeving! Extra toevoeging over de Google Play systeemupdates: omdat deze per toestel verschillend uitgerold worden (dus niet per model) is dit erg specifiek, daarom schrijven we hier niet over. Uiteraard schrijven we wel over de systeemupdates zelf.

Motorola

Nokia

Samsung