Android Update Bulletin week 40: deze toestellen kregen updates

De week is weer achter de rug, en dus is het tijd om terug te kijken op de updates die afgelopen week zijn verschenen. DroidApp zet de updates van week 40 op een rij in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 40

Deze week was er de officiële vrijgave en aankondiging van Android 12. Het ging om de definitieve versie, welke we over een aantal maanden op de eerste toestellen verwachten. De updateplannen van fabrikanten hebben we voor je op een rijtje gezet in het Android 12 Update Overzicht. Daarnaast heeft in de afgelopen week Oppo haar nieuwe updatebeleid bekend gemaakt.

In de afgelopen dagen zijn weer de nodige updates verschenen voor de verschillende apparaten. Zoals je van ons gewend bent, zetten we iedere week op een rijtje welke toestellen in de afgelopen dagen bijgewerkt zijn.

Motorola

Moto G100: beveiligingsupdate september

Nokia

Samsung

Ontbreekt er een toestel in dit lijstje, laat dan een reactie achter onder dit bericht of per mail, zodat we hem toe kunnen voegen aan het overzicht!