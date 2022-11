Android Update Bulletin week 45: deze toestellen kregen updates

Android 13, beveiligingsupdates, firmware-updates… de termen vlogen deze week weer om onze oren. In de afgelopen zeven dagen zijn weer een hoop toestellen bijgewerkt met een update. Welke toestellen dat zijn, zetten we op een rijtje in ons Android Update Bulletin van week 45.

Android updates in week 45

We hebben in de afgelopen week weer een hoop updates voorbij zien komen. Verschillende telefoons en tablets zijn in week 45 bijgewerkt met een beveiligingsupdate, software-update of zelfs Android 13. Zoals je van ons gewend bent zetten we iedere week op een rij welke Android-devices bijgewerkt zijn met een update. Deze week werd beveiligingsupdate november vrijgegeven door Google en ook begon Samsung met de uitrol van de Onderhoudsmodus met de Android 13-update.

Heb jij een update binnengekregen, of krijg je in de komende week een update voor je smartphone of tablet binnen? Dan horen we het heel graag van je! Stuur ons een mailtje, graag met een screenshot.

Motorola

Motorola Edge 20: beveiligingsupdate november

Nokia

Nokia G60: beveiligingsupdate oktober

Nokia 2.4: beveiligingsupdate oktober

Poco

Poco X3 Pro: beveiligingsupdate september

Samsung