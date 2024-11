Android Update Bulletin week 45: deze toestellen kregen updates

In de eerste volle week van de maand november hebben we weer de nodige updates voorbij zien komen. Welke Android-toestellen werden bijgewerkt met een nieuwe versie? Dat zetten we op een rijtje in het Android Update Bulletin.

Android updates in week 45

In de 45e week van het jaar 2024 zijn er opnieuw weer meerdere updates uitgerold. De eerste modellen kregen de beveiligingsupdate van november 2024, welke begin van de week werd uitgegeven. Verder zijn ook de eerste modellen voorzien van de update naar Android 15. Maar er is meer. Zo werd deze week ook bekend dat de Galaxy S20 FE voortaan minder updates zal ontvangen.

We willen het Android Update Bulletin zo compleet mogelijk maken van updates die zijn verschenen. We horen graag van je, wanneer er een update klaarstaat voor je Android-smartphone of -tablet. Stuur ons een mailtje, met een screenshot naar redactie@droidapp.nl.

Google

Nokia

Nokia X30: beveiligingsupdate oktober

OnePlus

OnePlus 12: Android 15

OnePlus 8T: beveiligingsupdate oktober

Samsung