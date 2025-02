Android Update Bulletin week 5: deze toestellen kregen updates

We starten de maand februari, maar eerst blikken we nog even terug op de maand januari. In onze nieuwe editie van het Android Update Bulletin zetten we op een rij, welke toestellen in week 5 zijn geüpdatet.

Android updates in week 5

De vierde week van het jaar 2025 ligt achter ons. Zoals je van ons gewend bent, zetten we elke zondag op een rij welke toestellen in de afgelopen week zijn bijgewerkt met een update. We zagen de update naar Android 15 voorbijkomen, maar ook de nodige beveiligingsupdates.

We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Wanneer je een update krijgt, ontvangen we heel graag een screenshot met de informatie in een mailtje. Deze mag gestuurd worden naar redactie@droidapp.nl.

Fairphone

Fairphone 5: beveiligingsupdate januari

Samsung

Sony

Xiaomi