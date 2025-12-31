DroidApp wenst je een fijne jaarwisseling en geweldig 2026!

Wanneer de klok 0:00 uur slaat, luiden we met zijn allen het jaar 2026 in. In de afgelopen dagen hebben we al uitgebreid teruggeblikt op het afgelopen jaar. Voordat we het nieuwe jaar ingaan, willen we graag nog wat met je delen.

De beste wensen voor 2026!

Het jaar 2026 staat op het punt van beginnen. Het is het laatste jaar waarin vuurwerk verkocht wordt, dus zal het nodige kruit de lucht ingeschoten worden om het nieuwe jaar in te luiden. Hiermee ligt het jaar 2025 achter ons. Voordat de gezelligheid losbarst met champagne, vuurwerk, oliebollen en misschien wel sjoelen, willen we eerst nog wat tegen je zeggen.

Bedankt!!!

Het klinkt misschien wat afgezaagd, maar we willen je ook dit jaar weer heel graag bedanken! Ja, jij, aan de andere kant van het scherm. Want zonder jouw hulp was DroidApp nooit wat het nu is. Net als de voorgaande jaren, zetten we ons sterk in voor een onafhankelijke Android-website. We delen tips, specials, koopadviezen en uitgebreide reviews, allemaal content waar jij als lezer veel aan hebt. Zien we iets over het hoofd, dan helpen jullie ons met feedback, maar in onze mailbox belanden ook complimenten en tips. Dingen die we heel erg waarderen!

Op alle mailtjes proberen we zoveel mogelijk persoonlijk te reageren. Jullie nemen immers ook de tijd om ons van informatie te voorzien. Daar mag best wat tegenover staan. De reacties die jullie delen geeft ons veel energie! We zullen ons ook in het nieuwe jaar weer volledig inzetten voor mooie content! Denk bijvoorbeeld aan de weer-app test 2025 die afgelopen jaar verscheen.

Onze trouwe tipgevers willen we extra in het zonnetje zetten. Han, Marcel, Theo, Richard, Wim, Paul, Marianne, Arjaan, Frank, Atse, Raymond, Roelf, Sander, Bart en vele, vele andere tipgevers: ontzettend bedankt voor al jullie tips het afgelopen jaar! (Sorry, als we je vergeten zijn te noemen). Zij weten onze mailbox altijd te vinden als er een nieuwe update beschikbaar is voor smartphone of tablet.

December-content

In de afgelopen dagen hebben we al uitgebreid met je teruggeblikt op het afgelopen jaar. Heb jij de interessante content van december al gevonden?

Onmisbare apps van de DroidApp schrijvers:

Fijne jaarwisseling!

Voor nu willen we je een hele fijne jaarwisseling wensen en een gezond 2026! Dat het nieuwe jaar een stuk gezelliger mag worden! We zien je graag terug in 2026!

– Kelly, Luke en Stefan