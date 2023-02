Dynamic Island op Realme-toestel gespot: zo werkt het

We schreven van de week dat Xiaomi een nieuwe smartphone uit zal brengen met een Dynamic Island, nu is het de beurt aan Realme. Dankzij een ‘leak’ zien we hoe dit in de praktijk zal werken bij Realme.

Het Dynamic Island is een goed gelukte marketingterm van Apple. De iPhone 14 kreeg namelijk deze feature, wat eigenlijk niets meer is dan een veel te brede notch bovenin het midden van het scherm. Daar heeft Apple verschillende extra functionaliteit aan toegevoegd, waardoor het ook net wat meer meerwaarde heeft. Xiaomi zal met de Xiaomi 13 Lite komen, die vergelijkbare functionaliteit krijgt, zo schreven we de donderdag. Nu is er nieuws over Realme.

In een inmiddels verwijderde tweet van Realme’s vice-president Madhav Sheth, werd het Dynamic Island van Realme getoond. De pilvormige interface wordt door Realme ‘MiniCapsule’ genoemd en kan verschillende praktische taken uitvoeren. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij het opladen van de telefoon. Ook kan bepaalde informatie uitgeklapt en vervolgens weer ingeklapt worden. OnLeaks heeft de video opgeslagen en geeft je het voorproefje hieronder. Het is niet bekend wanneer Realme haar nieuwe smartphone, die geplaatst zal worden in de C-serie, uit zal brengen.

Seems a weird bug occurred in the Matrix and caused a spacetime flaw that kinda disrupted my last trip to the future…😵‍💫

So, one more round-trip later, here comes your first look at #Realme’s #MiniCapsule in action…😏

Again, on behalf of @Smartprix 👉🏻 https://t.co/qAPkl4gcNn pic.twitter.com/Z29A4j0Jhe

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2023