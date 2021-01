Galaxy S20-serie krijgt nieuwe update, januari-patch voor Note 8

Samsung rolt voor een aantal toestellen een nieuwe update uit. Er wordt een nieuwe update verspreid voor de Galaxy S20-serie, maar ook staat er een nieuwe patch klaar voor de Galaxy Note 8.

Note 8 krijgt januari-update

Inmiddels staat de Galaxy Note 8 in het rijtje van toestellen waarvoor eenmaal per kwartaal een nieuwe beveiligingsupdate verschijnt, dus niet meer maandelijks. De laatste update voor de smartphone verscheen in oktober. Nu meldt Hans dat er weer een nieuwe update klaarstaat voor de smartphone die in september 2017 uitgebracht werd. Samsung is onder andere in Nederland gestart met het uitrollen van beveiligingsupdate januari 2021. Deze update heeft een grootte van 586,99MB.

Galaxy S20-serie

Voor de Samsung Galaxy S20-serie wordt ook een nieuwe update uitgerold. Eerder deze maand kreeg de reeks al beveiligingsupdate januari 2021 aangereikt. Het is een beetje onduidelijk over welke verbeteringen deze update precies brengt. Fijke en Theo maken melding bij ons van de update. In de changelog is te zien dat er verbeterde prestaties zijn voor de camera, en ook de beveiliging van het apparaat is verbeterd. De update heeft een grootte van circa 448,94MB. Je kunt de update vanaf nu verwachten op de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra.

