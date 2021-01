Samsung brengt januari-update naar Galaxy S20-serie: dit is er nieuw

Samsung heeft voor de drie toestellen uit de Galaxy S20-serie een nieuwe update klaargezet. De januari-update brengt een reeks verbeteringen in de beveiliging van Android voor de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra.

Januari-update voor Galaxy S20

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een Samsung Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra. Alle drie deze smartphones worden vanaf nu in Nederland bijgewerkt met een nieuwe update. Verwacht geen grote update vol nieuwe functies, het is enkel een security-patch, met beveiligingsupdate januari 2021. Begin deze week werd deze update al vrijgegeven door Google en Samsung heeft de update reeds naar verschillende devices uitgerold. Nu is dus de S20-serie aan de beurt.

We hebben de tip ontvangen van Jan en van Theo. De grootte van de update komt uit op 163,12MB en kan vanaf nu dus gedownload worden. Google zelf heeft tientallen patches in de update gestopt. Daar bovenop heeft Samsung ook nog 9 patches toegevoegd voor fixes in de beveiliging van Galaxy-modellen. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een notificatie van op je toestel. De Galaxy S20 FE volgt op een later moment.

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 701,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 882,00 euro