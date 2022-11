Galaxy Watch 4: nieuwe update is belangrijk voor smartwatch

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy Watch 4 van het bedrijf. De nieuwe update is belangrijk, aangezien een vervelende bug ermee wordt opgelost waarmee sommige gebruikers te maken hadden. Tevens is er een nieuwe beveiligingsupdate voor het horloge.

Belangrijke update voor Galaxy Watch 4

Samsung bracht vorig jaar de Galaxy Watch 4 uit. Dit jaar verscheen de Galaxy Watch 5, maar de smartwatch van vorig jaar is door de fabrikant nog niet vergeten. We zien een nieuwe update binnenrollen op de Watch 4. Duidelijk is dat dit een belangrijke update is voor het horloge van Samsung. Er wordt namelijk een vervelende bug opgelost, waarmee sommige gebruikers te maken hadden. In sommige gevallen kon het horloge niet meer opnieuw aangezet worden als ze uitgezet waren. Deze bug wordt met deze update aangepakt.

Uit de changelog die Maarten ons stuurt, wordt verder duidelijk dat Samsung beveiligingsupdate november 2022 meelevert voor de Watch 4. Volgens onze tipgever was de vorige update met de augustus-patch uitgebracht. Samsung rolt de update vanaf nu uit voor de modellen in de Watch 4-serie. Eventueel kun je handmatig controleren op updates in de Galaxy Wear app.