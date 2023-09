Hollandsnieuwe voert inflatiecorrectie door van 10 procent

Een fikse inflatiecorrectie wordt doorgevoerd bij telecomprovider Hollandsnieuwe. Klanten worden vanaf deze week ingelicht over een prijsverhoging die geldt voor bestaande klanten.

Inflatiecorrectie bij Hollandsnieuwe

In de afgelopen weken kwamen verschillende providers in het nieuws met een prijsverhoging die doorgevoerd wordt. Dit was onder andere al bij andere providers het geval zoals bij Vodafone en bij KPN. Nu volgt ook Hollandsnieuwe.

Het gemiddelde inflatiepercentage over het jaar 2022 wordt gevolgd met de prijsverhoging. Vanaf 1 oktober 2023 wordt de inflatiecorrectie van 10 procent doorgevoerd. De nieuwe factuur die volgende maand verschijnt, is dus 10 procent hoger. De correctie geldt voor klanten die het abonnement voor 1 juli 2023 hebben afgesloten.

Klanten kunnen niet opzeggen om deze prijsverhoging. De inflatiecorrectie mag doorgevoerd worden, zo staat in de algemene voorwaarden van providers.

