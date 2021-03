Huawei Mate 20-serie en Nova 5T krijgen EMUI 11 update

Voor de Huawei P30-serie werd eerder deze maand begonnen met het updaten naar EMUI 11, dat is nu ook het geval voor drie andere toestellen. De Huawei Mate 20, Mate 20 Pro en Nova 5T ontvangen de nieuwe update.

Huawei’s krijgen EMUI 11 update

In Nederland is Huawei gestart met het verspreiden van de EMUI 11 update voor meerdere smartphones. Ryzkov meldt aan ons dat zijn Huawei Nova 5T de EMUI 11 update inmiddels kan binnenhalen. Het versienummer is gelijk aan die van de P30-serie; 11.0.0.138 en ongeveer 1,8GB groot in omvang.

Dezelfde update van Huawei staat nu ook klaar voor de Huawei Mate 20 en Huawei Mate 20 Pro. Beide toestellen krijgen een update die de EMUI 11 skin brengt. Ook dit versienummer is gelijk aan die van de Nova 5T en P30-serie. De nieuwe functies zijn bijvoorbeeld meer mogelijkheden voor het Always On Display, verbeterde thema’s, nieuwe effecten en animaties, verbeteringen voor het Kladblok waarbij je nu documenten kunt scannen, en nog veel meer. Zo zijn er ook privacy-verbeteringen, waarbij je privacygevoelige informatie bij een foto kunt verwijderen voordat je deze deelt.

Als de update voor jouw toestel beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van. Huawei rolt updates doorgaans gefaseerd uit.

