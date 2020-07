Huawei Nova 5T: grote update naar EMUI 10.1 staat klaar

Ben je in het bezit van een Huawei Nova 5T, dan is er goed nieuws te melden. De smartphone wordt vanaf nu bijgewerkt met een update naar EMUI 10.1, samen met een nieuwe beveiligingsupdate.

EMUI 10.1 voor Huawei Nova 5T

De Huawei Nova 5T gaat alweer een tijdje mee, een klein jaartje om precies te zijn. Dit toestel is gewoon nog voorzien van de Google-services. DroidApp-lezer Henk laat aan ons weten dat zijn smartphone is bijgewerkt met een nieuwe update. Om precies te zijn gaat het om een flinke update waarbij Huawei een groot aantal verbeteringen heeft doorgevoerd.

Voor de Huawei Nova 5T wordt EMUI 10.1 uitgerold. Deze update is de nieuwste versie van EMUI en brengt een reeks nieuwe functies. Dit omvat onder andere verbeteringen in de gebruikersinterface, waarbij je ook kunt kiezen voor het nieuwe Huawei Today scherm in plaats van Google Discover. Dit zagen we ook al terug bij de update voor de P30.

Tik op bovenstaande foto voor de volledige screenshot

Verder heeft Huawei de Nova 5T uitgerust met verbeteringen in het multitaskvenster waarbij je berichten kunt verzenden via een zwevend venster, terwijl je video’s kijkt. Ook kun je sneller een app in gesplitst scherm openen. Ook moet alles nog sneller en beter werken door een vloeiende gebruikerservaring. De Huawei Nova 5T krijgt ook ‘Slim opladen’ waarmee op een efficiëntere manier opgeladen wordt. Tot slot brengt het beveiligingsupdate juni 2020 mee.