Huawei P20 Lite krijgt februari-patch, Galaxy Note 9 update van maart

Samsung en Huawei hebben voor twee toestellen een nieuwe update uitgerold. Er staat een beveiligingsupdate klaar voor de Samsung Galaxy Note 9 en Huawei P20 Lite.

Huawei P20 Lite krijgt februari-update

Huawei gaat zonder problemen door met het verspreiden van updates voor de Huawei P20 Lite. De smartphone die twee jaar geleden verscheen op de Nederlandse markt, wordt iedere maand bijgewerkt met een meer recentere patch. Gertjan laat ons weten dat zijn Huawei P20 Lite is voorzien van beveiligingsupdate februari 2020. Deze update dicht enkele tientallen kwetsbaarheden in Android.

Galaxy Note 9

Gebruikers van de Galaxy Note 9 krijgen ook een nieuwe update van Samsung. Voor dat toestel is beveiligingsupdate maart 2020 te downloaden. Dit is de meest recente beveiligingsupdate die door Google is vrijgegeven. Zodra de update beschikbaar is voor je toestel, krijg je hiervan een melding op je device.

Samsung Galaxy Note 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend