Huawei P20 (Pro) krijgt december-patch; januari-update voor Galaxy Note 10

Samsung en Huawei hebben voor een paar toestellen een nieuwe update verspreid. Voor zowel de Huawei P20 (Pro) als voor de Samsung Galaxy Note 10-serie staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar.

Updates voor P20 en Note 10

Als eerst is er de beveiligingsupdate van december 2019 voor de Huawei P20 en Huawei P20 Pro. De in 2018 uitgebrachte vlaggenschepen zijn hiermee weer een stuk meer up-to-date. Het versienummer voor de Huawei P20 Pro is .347. Ook in Nederland wordt de update uitgerold, zo laten lezers weten aan DroidApp. Zover bekend worden verder geen andere dingen meegebracht.

Henk, Bastiaan en Maurice laten ons weten dat de Samsung Galaxy Note 10, en ook de Galaxy Note 10+, bijgewerkt worden met een update. Hierbij gaat het om beveiligingsupdate januari 2020, welke begin deze week officieel werd vrijgegeven door Google. Samsung had hem eerder al verspreid naar de A50 en S10-familie. De update voor de Galaxy Note 10 heeft een grootte van 135,69MB.

Zodra de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy Note 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 749,00 euro