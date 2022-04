Motorola rolt Android 12 uit voor Moto G200, Moto G30 en Moto G Pro

Drie toestellen van Motorola worden geüpdatet naar de nieuwste Android-versie. Het zijn de Moto G200, G30 en de Moto G Pro die alle drie bijgewerkt worden naar Android 12. De update wordt vanaf nu verspreid in Nederland.

Android 12 voor Moto’s

Voor de Motorola Moto G200, de Moto G30 en de Moto G Pro is het tijd voor een nieuwe update. Het is de update naar Android 12, de nieuwste versie van het Android-besturingssysteem. Alle drie de smartphones draaiden tot nu op Android 11. Met de update naar Android 12 worden een aantal verbeteringen en nieuwe functies doorgevoerd. Denk aan de verbeterde privacymachtigingen en de kleuren in de interface die zich aanpassen aan de kleuren in de achtergrond. Wat betreft privacy kun je nu bijvoorbeeld ervoor kiezen dat een app wel toegang krijgt tot je locatie, maar dat dit niet de exacte plaats is, maar een schatting.

De Moto G200 krijgt samen met de Android 12 update, ook gelijk beveiligingsupdate maart 2022. De Moto G30 en de Moto G Pro krijgen beveiligingsupdate februari 2022. De update wordt gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren totdat iedereen de update aangeboden krijgt. In ieder geval is de uitrol nu gestart in Nederland.

