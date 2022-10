Motorola Razr 2022: 25 oktober aankondiging voor Europa

Foldable smartphones kennen we al van verschillende merken. In 2020 kwam de Motorola Razr naar Nederland. De nieuwste Motorola Razr 2022 gaan we op 25 oktober ook in Europa zien, zo is de verwachting. Wat kunnen we verwachten van het merk?

Motorola Razr 2022 naar Europa

Motorola komt op 25 oktober met een nieuwe aankondiging. Op het Nederlandse account van Motorola Nederland wordt het bericht gedeeld over een nieuwe aankondiging op die datum. Om die reden kunnen we toch wel de link leggen dat deze aankondiging ook voor Nederland gaat gelden. In de teaser die Motorola deelt staat duidelijk de naam ‘Motorola Razr 2022’. Dit is de naam van het nieuwste vouwbare toestel die eerder al voor China werd gepresenteerd.

Het is even afwachten of alle specs en eigenschappen gelijkgetrokken worden met die van de Chinese versie, maar dat lijkt wel waarschijnlijk. Als dat het geval is, dan zal de Motorola Razr 2022 een serieuze concurrent worden voor de Samsung Galaxy Z Flip 4, waar het vorige model uit 2020 niet de high-end specs aan boord had. Het nieuwe model heeft 144Hz OLED-scherm met een verbeterd scharnier. Daarnaast kun je ook de nodige zaken uitvoeren met het scherm aan de buitenkant en is er een dual-camera met 50MP hoofdlens.

Als er meer informatie bekend is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte. Van de week verscheen al het nieuws dat Motorola van plan is om volgend jaar nog twee Razr-devices uit te brengen.