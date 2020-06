Nokia 6.1 en Samsung Galaxy Note 10 krijgen nieuwe patch met verbeteringen

Samsung en Nokia rollen voor een aantal smartphones een nieuwe update uit. Gebruikers krijgen een nieuwe security-patch met verbeteringen.

Patch-update voor Nokia 6.1 en Galaxy Note 10

Gebruikers van de Nokia 6.1 krijgen een nieuwe update aangeboden. HMD Global is wat later dan gebruikelijk met deze update, omdat het beveiligingsupdate mei 2020 is. Echter is het wel een aanzienlijk grotere update, met een grootte van 320 MB.

Han en Wim laten aan ons weten dat de update binnenkomt rollen op de Nokia 6.1. Naast een nieuwe security-patch meldt de changelog van de V4.15C update een verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface.

Galaxy Note 10

Ook voor de Galaxy Note 10-serie is er een nieuwe update beschikbaar. De Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+ krijgen beveiligingsupdate juni 2020 aangereikt, zo meldt Henk. Daarbij is de stabiliteit van de camera verbeterd. Ditzelfde geldt voor de WiFi-verbinding die meer stabiel moet zijn, net als het touchscreen.

De updates worden naar de toestellen uitgerold, en je krijgt hiervan een melding als je deze binnen kunt halen.

