Nokia G20 krijgt twee updates achter elkaar: Android 12 en juni-update

HMD Global rolt voor de Nokia G20 een nieuwe update uit. De smartphone krijgt eindelijk de update naar Android 12, samen met nog een nieuwe beveiligingsupdate. Twee updates in een paar uur tijd.

Nokia G20 krijgt Android 12

Een grote update wordt uitgerold voor de Nokia G20. Han laat aan DroidApp weten dat de update naar Android 12 eindelijk uitgerold wordt voor het toestel. Een 1,97GB grote update die gelijk ook een reeks verbeteringen en nieuwe functies brengt. Denk aan verbeterde privacy-instellingen, zoals het toegang geven tot de geschatte locatie in plaats van exacte locatie. Daarbij is er natuurlijk het Material You design, waarbij ook de interfacekleuren afgestemd kunnen worden op die van de ingestelde achtergrond.

Een paar uur na de update naar Android 12, die de mei-patch bracht, werd de smartphone gelijk van nog een update voorzien. Beveiligingsupdate juni wordt uitgerold naar de smartphone van de Finse fabrikant. Deze update is een kleine 26MB groot en is eveneens vanaf nu te downloaden voor de Nokia G20.