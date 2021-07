OnePlus begint uitrol van OxygenOS 11.0.4.4 voor OnePlus Nord CE 5G

OnePlus heeft een update klaargezet voor de OnePlus Nord CE 5G. De smartphone van de fabrikant werd onlangs uitgebracht en ontvangt nu de update naar OxygenOS 11.0.4.4.

OxygenOS 11.0.4.4

In onze OnePlus Nord CE 5G review waren we goed te spreken over de nieuwste smartphone van de Chinese fabrikant. De fabrikant heeft in de afgelopen tijd voor deze OnePlus Nord CE 5G al meerdere updates verspreid. Nu is het tijd voor een volgende update; OxygenOS 11.0.4.4. Opvallend, want vorige week verscheen al OxygenOS 11.0.3.3.

Deze update brengt onder andere de beveiligingsupdate van juni 2021. Andere verbeteringen die OnePlus met de update meelevert hebben betrekking op het opladen, de camera en verschillende andere vlakken. De changelog van deze update hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

System

Improved the face unlock experience

Improved the charging speed

Improved system stability and fixed known issues

Camera

Improved front camera performance

Reduced noise in dark areas of nightscape photos

Optimized the video call experience

OnePlus rolt updates doorgaans gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren totdat gebruikers de update binnen zien komen op hun smartphone.