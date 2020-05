Samsung komt met 19 patches in mei-update en belangrijke fix voor Qmage-lek

Google heeft deze week de beveiligingsupdate van mei vrijgegeven voor Android. Samsung zelf heeft ook nog 19 patches hieraan toegevoegd, zo heeft de fabrikant bekend gemaakt.

Samsung over mei-patch

De beveiligingsupdate van mei 2020 is voor verschillende toestellen van Samsung al verschenen. In de komende tijd zullen meer smartphones bijgewerkt worden met deze nieuwe update. Bij de patch van Google zijn tientallen zwakke plekken verholpen.

Samsung pakt onder andere één belangrijk lek aan, dat sinds enkele jaren in Android-toestellen van Samsung is te vinden. Het gaat om de Qmage bug, waarmee er problemen waren met het verwerken van afbeeldingen. Het is een lek dat sinds 2014 aanwezig is, en onlangs werd ontdekt. De beveiliging hiervan kon omzeild worden door kwaadwillenden.

In totaal voegt Samsung 19 patches toe aan de beveiligingsupdate die door Google is vrijgegeven. Het gaat om verschillende verbeteringen, waaronder fixes voor de beveiliging van de bootloader en het tonen van het klembord op het vergrendelscherm.

Krijg je de beveiligingsupdate van mei binnen, dan horen we dat natuurlijk graag van je.

