Samsung rolt grote april-updates uit voor Galaxy S20- en S21-serie

Zes toestellen van Samsung worden bijgewerkt met een grote update. Niet alleen zien we de beveiligingsupdate van april hierbij terug, ook zijn er andere verbeteringen doorgevoerd door de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Update voor S20 en S21

Een grote update staat klaar voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S20- en de Galaxy S21-serie. In totaal zes modellen worden bijgewerkt met beveiligingsupdate april 2023. Dit is de nieuwste security-patch die door Google is vrijgegeven. Bovenop deze patches heeft de fabrikant zelf ook nog verbeteringen toegevoegd in de vorm van eigen patches. Daarnaast brengt deze update nog meer.

In de changelog worden namelijk de nodige verbeteringen gemeld, die te maken hebben met de camera en de galerij. Dit betekent dat de grote update die eerder al voor de Galaxy S22-serie, nu ook voor de eerder uitgebrachte toestellen van Samsung is. Een nieuwe functie die we eerder al zagen op de Galaxy S23-serie, is Image Clipper. Deze functie kun je nu ook gebruiken op de Galaxy S20- en S21-serie. Door een object ingedrukt te houden met je vinger, in de galerij-app, wordt dit onderwerp als het ware uitgeknipt, waarna je deze los van de foto, kunt versturen, bijvoorbeeld als sticker.

De update wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, de Galaxy S21, S21+ en de S21 Ultra. De FE-modellen zijn binnenkort aan de beurt. Wanneer je de update binnen kunt halen, krijg je hier een melding van op je toestel.

Dank voor het melden Peter, Frans en Theo

