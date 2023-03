Samsung rolt maart-update uit voor Galaxy S21 FE; camera-update voor A54

Voor twee toestellen van Samsung is de fabrikant begonnen met het verspreiden van een nieuwe update. Gebruikers zien op de Galaxy S21 FE een nieuwe beveiligingsupdate binnenkomen; voor de Galaxy A54 is het tijd voor zijn eerste update, die direct wat verbeteringen brengt.

Updates bij Samsung

Twee toestellen van Samsung worden geüpdatet met een nieuwe update. Allereerst is het de beurt aan de vroege bezitters van de Samsung Galaxy A54. Timon laat aan DroidApp weten dat zijn toestel een update heeft mogen binnenhalen. Hiermee is het de eerste update die voor het nieuwe mid-end toestel beschikbaar is gesteld. Als we kijken naar de changelog van de update, zien we dat de meeste verbeteringen in de camera zitten. Samsung treedt niet in details over welke verbeteringen er voor de camera klaarstaan, maar mocht je veranderingen opmerken, dan horen we het graag! Verder is de telefoon nog steeds voorzien van de februari-update en zijn er bugfixes doorgevoerd.

Een ander toestel van Samsung dat een update krijgt is de Samsung Galaxy S21 FE. Dat toestel krijgt vanaf nu beveiligingsupdate maart aangereikt. Hiermee worden enkele tientallen kwetsbaarheden in de beveiliging aangepakt en heeft Samsung ook nog eigen patches toegevoegd. Zover bekend worden verder geen nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd.

Wanneer je de update kunt downloaden op je eigen toestel, krijg je hiervan een notificatie op je smartphone. Krijg je ook – op een ander toestel – een update binnen, dan horen we het graag van je! Stuur ons een mailtje op redactie at droidapp.nl, samen met een screenshot. Alvast bedankt!

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 484,00 euro