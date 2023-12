Samsung rolt december-update uit voor Galaxy S20- en S22-serie

Nieuwe updates zien we binnenkomen voor zes toestellen van Samsung. Dit is het geval voor de drie toestellen uit de Galaxy S20-serie, en ook voor de Galaxy S22-reeks zien we de update binnenrollen. Wat brengt de update nog meer?

Galaxy S20 en S22-serie met december-update

We zagen de beveiligingsupdate van december in de afgelopen tijd al voor meerdere toestellen binnenkomen. Nu is het moment daar, dat deze voor nog eens zes Samsung-toestellen gedownload kan worden. Onder andere Theo heeft ons geattendeerd op de beschikbaarheid van de update. Vanaf nu kun je hem downloaden voor de Galaxy S20 en de Galaxy S22. Samen met de patches van Google, worden ook Samsung’s eigen patches meegeleverd.

De update brengt verder geen nieuwe functies of dergelijke, zover bekend. Behalve dus verschillende verbeteringen in de beveiliging. Daarbij pakken fabrikanten met zulke updates doorgaans ook bugs aan en worden her en der ook stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd.

De update kun je vanaf nu downloaden in Nederland, België en andere Europese landen op de volgende toestellen. Het zijn de Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, de Galaxy S22, S22+ en S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 559,00 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 923,00 euro

Samsung Galaxy S22+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 794,00 euro