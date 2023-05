Het Samsung ecosysteem met de Galaxy S23: zo werkt je S23 samen (adv)

De Samsung Galaxy S23-serie zit boordevol mogelijkheden. Echter kun je dankzij het ecosysteem van Samsung profiteren van nog meer opties. In de afgelopen jaren heeft Samsung nog meer zaken verfijnd hierin. Hoe werkt je Samsung-telefoon eigenlijk verder met de rest?

Samsung en het ecosysteem

De Samsung Galaxy S23-serie is niet alleen een indrukwekkende smartphoneserie op zich, maar het is ook een cruciaal onderdeel van een uitgebreid ecosysteem van verbonden apparaten. Samsung heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om de compatibiliteit en integratie tussen hun producten te verbeteren, waardoor het gebruik van meerdere Samsung-apparaten naadlozer en efficiënter wordt. In dit artikel onderzoeken we hoe de Galaxy S23 zich verhoudt tot andere Samsung-producten, zoals smartwatches, tablets en huishoudelijke apparaten. Je kunt nu natuurlijk direct een Samsung S23 kopen, maar veel opties werken ook al met eerdere modellen.

Samsung Galaxy S23 en je smartwatch

De Samsung Galaxy S23 werkt naadloos samen met Samsung’s nieuwste smartwatches, zoals de Galaxy Watch 5, die we hebben besproken in de Galaxy Watch 5 review. Hiermee kan je als gebruiker eenvoudig je gezondheids- en fitnessgegevens bijhouden, berichten en oproepen beheren en zelfs hun favoriete muziek en podcasts beluisteren. Het koppelen van de S23 met een smartwatch is eenvoudig, dankzij de vooraf geïnstalleerde Galaxy Wearable-app. Deze app maakt het ook mogelijk om het uiterlijk van de smartwatch te personaliseren, meldingsinstellingen te beheren en nieuwe apps en watchfaces te installeren.

Tablets

Naast smartwatches werkt de Galaxy S23 ook uitstekend samen met Samsung-tablets, zoals de Galaxy Tab S8-modellen. Je kan eenvoudig bestanden, foto’s en video’s overzetten tussen de twee apparaten via de Quick Share-functie. Bovendien kan je je smartphone en tablet koppelen met behulp van de “Call & Text on other devices” functie, waardoor oproepen beantwoord kunnen worden, en sms-berichten verzonden kunnen worden vanaf de tablet. Deze functie is vooral handig voor mensen die veel thuis of op kantoor werken en hun smartphone liever niet de hele tijd bij zich dragen.

DeX

Samsung DeX is een functie waarmee je als gebruiker je Galaxy S23 kunt verbinden met een extern beeldscherm, toetsenbord en muis, waardoor de smartphone in feite verandert in een volwaardige desktopcomputer. Dit is perfect voor mensen die onderweg productief willen zijn zonder een laptop mee te nemen. De Galaxy S23 is volledig compatibel met DeX en kan eenvoudig worden aangesloten op een compatibel dockingstation of via een USB-C naar HDMI-adapter.

Huishoudelijke apparaten

SmartThings is Samsung’s platform voor het beheren en bedienen van slimme huishoudelijke apparaten, zoals verlichting, thermostaten, beveiligingscamera’s, robotstofzuigers en meer. De Galaxy S23 kan worden gebruikt als centrale hub voor al deze apparaten, waardoor gebruikers alles kunnen bedienen en beheren vanuit één enkele app. Dit betekent dat je bijvoorbeeld de temperatuur in je huis kunt aanpassen, de wasmachine kunt starten of de lichten in je woonkamer kunt dimmen, allemaal vanaf je Galaxy S23.

Daarnaast is de Galaxy S23 compatibel met Samsung’s SmartThings Find, een dienst waarmee je verloren of gestolen apparaten eenvoudig kunt lokaliseren. Dit geldt niet alleen voor de Galaxy S23 zelf, maar ook voor andere gekoppelde Samsung-apparaten, zoals tablets, smartwatches en ook draadloze oordopjes zoals de Galaxy Buds-serie.

Galaxy Ecosystem

Buiten de hierboven genoemde productcategorieën, werkt de Galaxy S23 ook samen met andere Samsung-producten en -diensten. Zo kunnen gebruikers bijvoorbeeld profiteren van Samsung Pass, een veilige oplossing voor het opslaan en beheren van wachtwoorden en inloggegevens op verschillende apparaten. Dit zorgt voor een naadloze ervaring bij het inloggen op websites en apps, zowel op de Galaxy S23 als op gekoppelde Samsung-tablets en laptops.

Daarnaast is de Galaxy S23 compatibel met Samsung’s eigen betalingsplatform, Samsung Pay. Hiermee kunnen gebruikers gemakkelijk en veilig betalen met hun smartphone bij winkels en diensten die contactloze betalingen accepteren. Een recente update in One UI maakt het ook mogelijk om in Samsung Notes samen te werken aan een notitie.

Goed om te weten is dat niet elke functie, zoals Samsung Pay, beschikbaar is in Nederland. Wil je meer informatie over de Galaxy S23-modellen, dan kun je terecht in onze uitgebreide Galaxy S23+ review of onze Galaxy S23 Ultra test.

Dit artikel is een samenwerking met Tele2