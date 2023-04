Samsung Galaxy A54 krijgt eerste security-patch: april-update

De eerste beveiligingsupdate voor de Samsung Galaxy A54 staat klaar. Eerder werd al een update voor het kersverse toestel uitgerold, nu is het ook tijd voor een security-patch. De update is er inmiddels ook in ons land.

Samsung Galaxy A54 met april-update

Samsung rolt voor het nieuwste toestel uit de Galaxy A-serie de nieuwste security-patch uit. Gebruikers van het toestel dat onlangs is uitgebracht, krijgen beveiligingsupdate april aangeboden. Dit is de nieuwste security-patch die door Google beschikbaar is gesteld. Bovenop de patches vanuit Google, heeft Samsung zelf ook nog verbeteringen in de beveiliging doorgevoerd.

Eind vorige maand werd al een update beschikbaar gesteld voor de Samsung Galaxy A54. Die update bevatte echter geen nieuwe verbeteringen voor de beveiliging. Wat het wel bracht, waren verbeteringen voor de camera. In deze update belooft het merk ook verbeteringen in het systeem en de stabiliteit. Waarschijnlijk heeft de fabrikant ook verschillende bugs opgelost. Je kunt de update vanaf nu downloaden op de Galaxy A54. Als dit het geval is, krijg je hier een melding van op je telefoon.