Samsung Galaxy A54 krijgt januari-update; S22-serie tussentijdse update

Vier toestellen van Samsung krijgen een nieuwe update aangeboden. Het gaat om een security-patch voor de Galaxy A54 en een tussentijdse update voor de toestellen uit de S22-serie.

Galaxy A54 krijgt update

Als eerst schrijven we over de nieuwe update die uitgebracht wordt voor de Samsung Galaxy A54. De mid-end smartphone won al onze award voor beste smartphone van 2023. Nu is het tijd voor een nieuwe update voor dat toestel. De smartphone wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate januari 2024. Hiermee worden tientallen kwetsbaarheden in de beveiliging van Android aangepakt. Daar doet Samsung nog een schepje met eigen updates bovenop.

Galaxy S22-serie

Opvallend nieuws is er ook over de Galaxy S22-modellen. De Galaxy S22, Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra krijgen alle drie een tussentijdse update aangeboden, zo horen we van Frank. Een nieuwe security-patch is het niet, aangezien de patch op die van januari blijft staan. Maar wat is het dan wel?

Het lijkt zoals gezegd op een tussentijdse update die verschijnt. Hiermee worden doorgaans stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd en eventuele bugs opgelost. In de changelog wordt wel gesproken over verbeteringen voor de camera van de toestellen. Welke veranderingen er precies hierbij zijn doorgevoerd, dat is niet helemaal duidelijk.

Mocht je verschillen opmerken, dan horen we het graag van je. Laat hiervoor een reactie achter onder dit bericht.

