Samsung Galaxy A82 te zien op live foto’s

Samsung lijkt te werken aan uitbreiding voor de bekende Galaxy A-serie. Het toestel waar we nu te weer over te horen krijgen is de Samsung Galaxy A82. De smartphone is onderweg en nu zien we hem op foto’s.

Galaxy A82 op beeld

We hadden eerder de aankondiging van de Galaxy A52 en Galaxy A72, nu is er nieuws over de Samsung Galaxy A82. De smartphone krijgt een vergelijkbaar design als de andere twee toestellen uit de nieuwe A-serie. De foto’s zijn verschenen op het Chinese netwerk Weibo.

Uit de foto’s komt naar voren dat de Galaxy A82 een triple-camera krijgt. De roterende camera die we terugzagen bij de Galaxy A80, zal -helaas?- niet terugkeren bij de Galaxy A82. De selfie-camera zit, niet heel verrassend, in de punc-hole in het scherm van de Galaxy. Er wordt gesproken over een licht gebogen scherm aan de zijkanten, een 6,7 inch Super AMOLED-scherm, een Snapdragon 860 chipset en 4500 mAh accu.

Het is nog niet bekend wanneer Samsung het toestel officieel wil aankondigen. Als er meer informatie is, lees je dat natuurlijk op DroidApp.

