Samsung Galaxy Note 10-serie: februari-update wordt uitgerold

Samsung heeft een nieuwe update klaarstaan voor de Galaxy Note 10-serie. Beide modellen worden geüpdatet naar de patch van februari.

Beveiligingsupdate februari voor Note 10

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+, zo laat Math ons weten. De telefoons werden een maand geleden al bijgewerkt met de update naar Android 12. Nu is get tijd voor de volgende update.

Beveiligingsupdate februari is vanaf nu te downloaden voor de twee modellen. De update is circa 170MB groot en pakt enkele kwetsbaarheden aan in het besturingssysteem. Daar heeft Samsung zelf ook nog wat eigen patches aan toegevoegd. Wanneer de update gedownload kan worden, krijg je hier een melding van op je toestel.