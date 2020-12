‘Samsung Galaxy S20 FE krijgt nog dit jaar update naar Android 11’

Samsung zou van plan zijn om de Samsung Galaxy S20 FE nog dit jaar te voorzien van de update naar Android 11. Het goed beoordeelde toestel ontbrak in de eerder uitgebrachte lijst waarin we een inkijkje kregen in de uitrol van de updates voor Galaxy-toestellen.

Android 11 onderweg voor Galaxy S20 FE

Van de week deelde de Egyptische tak van Samsung een overzicht met de periodes waarin Samsung toestellen zou gaan updaten naar Android 11. In dit overzicht zagen we een groot aantal bekende toestellen, maar ontbraken er ook een aantal. Voor de Samsung Galaxy S20-serie is de uitrol van Android 11 eind vorige week gestart, en deze update bevatte ook de One UI 3.0 skin. Hierdoor kun je profiteren van een groot aantal nieuwe functies en verbeteringen.

Tech-leaker Max Weinbach laat van zich horen. Hij noemt in een tweet twee data. Hierbij gaat het over de uitrol van een update voor de Note 20 en de S20 FE. De twee data waarover gesproken wordt zijn 14 december en 27 december. Op één van deze twee dagen zal Samsung beginnen met de verspreiding van Android 11 met One UI 3.0 voor de Galaxy Note 20. Op de andere dag zal de S20 FE aan de beurt zijn, zo is op te maken uit de tweet.

Overigens kan het even duren voordat deze ook in Nederland aankomt. Of dit ook in december gaat lukken, is nog even de vraag. Zodra hierover meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte!

Wil je alles weten over deze smartphone? We hebben een uitgebreide Galaxy S20 FE review voor je klaarstaan. Daarnaast wist het toestel een mooi plekje te bemachtigen bij de DroidApp Awards.