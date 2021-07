Samsung Galaxy S20 FE ontvangt beveiligingsupdate van juli 2021

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Samsung Galaxy S20 FE. De smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant wordt geüpdatet met een nieuwe beveiligingsupdate. Het is een flinke update voor het toestel.

Galaxy S20 FE: juli-patch

In Nederland en België is Samsung gestart met het verspreiden van een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S20 FE. De smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate, welke we in de afgelopen weken al voor meerdere toestellen tegenkwamen. Het is beveiligingsupdate juli 2021, welke niet alleen patches vanuit Google meepakt, maar ook enkele Samsung-patches brengt.

DroidApp-lezers Marco en Richard laten weten de update inmiddels op hun smartphone binnengekregen te hebben. Het is een flinke update met een grootte van 773MB. Uit de changelog wordt niet duidelijk wat er door Samsung verder aangepast is; dus dat blijft onduidelijk. Mogelijk zijn er achter de schermen de nodige verbeteringen doorgevoerd voor de Galaxy S20 FE. De update kan vanaf nu gedownload worden, waarbij het 5G-model als eerst aan de beurt is. De 4G-versie zal binnenkort volgen, zo is de verwachting.