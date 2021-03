Samsung Galaxy S20-serie krijgt maart-update; Note 9 krijgt februari-patch

Voor verschillende toestellen uit de Galaxy-lijn is Samsung begonnen met het verspreiden van een nieuwe update. De nieuwste update is er voor de toestellen uit de Galaxy S20-serie, maar er is ook nieuws over de Galaxy Note 9.

Galaxy S20 krijgt maart-update

De bezitters van de Samsung Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra kunnen vanaf vandaag een nieuwe beveiligingsupdate binnenhalen voor hun smartphone. De drie high-end smartphones van Samsung die vorig jaar verschenen, krijgen beveiligingsupdate maart 2021 aangereikt. Verschillende DroidApp-lezers maken hier melding van, waaronder Jan en Theo. De update voor de Galaxy S20-serie heeft een grootte van 158,10MB. Bovenop de patches van Google zijn ook patches van Samsung toegevoegd aan deze update.

Galaxy Note 9

Nieuws is er ook voor degenen met een Samsung Galaxy Note 9. Deze smartphone ontvangt een iets oudere update; beveiligingsupdate februari 2021. Het valt op dat dit best wel aan de wat late kant is, gezien de updategeschiedenis van het toestel. Gebruikers melden ons dat het gaat om een update waarbij alleen aan de security-patch gesleuteld lijkt te zijn, en dus zonder vernieuwingen. De update voor de Galaxy Note 9 heeft een grootte van net iets meer dan 131MB.

