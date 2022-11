Samsung Galaxy S21, S20, S10e en Nokia 5.3 krijgen november-update

Een nieuwe update wordt uitgerold naar verschillende toestellen van Samsung en Nokia. Opvallend is dat na de vele nieuwtjes omtrent Android 13, het nu eerst tijd is voor beveiligingsupdates. Bij Samsung zien we updates voor de Galaxy S21- en S20-serie en de S10e. Nokia rolt een update uit voor de Nokia 5.3.

Updates bij Samsung

Samsung heeft de afgelopen week het druk gehad met het uitrollen van updates. Voor een groot aantal toestellen verscheen namelijk de update naar Android 13. De fabrikant rolt echter ook gewoon beveiligingsupdates uit, en die zijn nu beschikbaar voor een reeks nieuwe toestellen. Opvallend is dat de Samsung Galaxy S22-serie nog altijd van de oktober-update is voorzien. Echter is de nieuwste security-partch wel beschikbaar voor een reeks andere smartphones.

Het gaat om de Samsung Galaxy S20-serie, de Galaxy S21-serie en de Galaxy S10e waarvoor beveiligingsupdate november gedownload kan worden. Dit betekent dat de update binnengehaald kan worden op de Galaxy S21, Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra. Tevens is hij beschikbaar voor de Galaxy S20, de Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra, en dus de S10e. Samen met de nieuwe security-patch, worden de toestellen ook uitgerust met Samsung’s eigen patches voor de maand november. Voor de Galaxy S20 heeft de update een grootte van circa 175MB, zo laat Theo aan DroidApp weten.

Nokia 5.3

Een update staat ook klaar voor de Nokia 5.3. Het lijkt erop dat HMD Global het updaten van haar smartphones toch weer wat meer prioriteit heeft gegeven. De afgelopen tijd liet Nokia met regelmaat steken vallen als het ging om het uitrollen van updates. We krijgen de tip van Theo dat zijn Nokia 5.3 geüpdatet is naar eveneens de beveiligingsupdate van november. Zover bekend worden er verder geen veranderingen doorgevoerd.

De update is vanaf nu beschikbaar voor de verschillende toestellen.

