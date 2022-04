Samsung Galaxy S21-serie wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate april

Nadat eind maart de Galaxy S22-serie al bijgewerkt werd met de april-update, is het nu de beurt aan de Samsung Galaxy S21-serie. De drie toestellen uit deze serie ontvangen de beveiligingsupdate van april op hun smartphone.

Samsung Galaxy S21: april-update

Samsung rolt in Nederland en België een nieuwe update uit voor de toestellen uit de Samsung Galaxy S21-serie. Dit betekent dat de Samsung Galaxy S21, de Galaxy S21+ en de Galaxy S21 Ultra alle drie de beveiligingsupdate van april 2022 krijgen aangeboden. Met deze patch worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het besturingssysteem aangepakt. Voor de Samsung Galaxy S21 FE zal de update op een later moment verschijnen.

Met de update van april worden door Google zelf in totaal 44 patches gebracht. Samsung zelf heeft bovenop deze update ook nog eigen patches toegevoegd. Hiermee worden kwetsbaarheden in de Samsung-software aangepakt. De update wordt vanaf nu uitgerold in ons land. Wanneer deze beschikbaar is, ontvang je hiervan een melding op je toestel.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 618,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 748,00 euro