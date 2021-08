Samsung Galaxy S9-, S20 FE en Tab S6 krijgen allen augustus-update

Bij Samsung hebben ze lekker de vaart erin met het uitrollen van een nieuwe beveiligingsupdate. De augustus-patch is nu beschikbaar voor de Galaxy S9-serie, de Galaxy S20 FE en de Galaxy Tab S6.

Update voor S20 FE en Tab S6

Meerdere Samsung-apparaten worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. In de afgelopen tijd verscheen voor verschillende toestellen al de nieuwste beveiligingsupdate, en nu is dat ook het geval voor twee andere apparaten van Samsung.

We beginnen met de Galaxy S20 FE. Zowel de 4G- als de 5G-versie wordt bijgewerkt met een nieuwe update; beveiligingsupdate augustus. Marianne laat weten dat de 263,50MB grote update vanaf nu aangeboden wordt bij de Galaxy S20 FE. Een update van 206,82MB staat klaar voor de Samsung Galaxy Tab S6, zo laat Jan ons weten. Net als bij de S20 FE lijken er verder geen nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd te zijn.

Nadat in mei de laatste update werd uitgerold voor de Samsung Galaxy S9-serie, is het nu weer tijd voor een nieuwe update. De Samsung Galaxy S9 en Galaxy S9+ worden allebei voorzien van de beveiligingsupdate van augustus. Daarbij wordt uit de changelog duidelijk dat Samsung ook verbeteringen belooft voor de algehele stabiliteit van functies. Details of uitleg worden hierover niet gegeven.

Is de update beschikbaar voor jouw toestel, dan ontvang je daar een melding van op je smartphone of tablet.

Samsung Galaxy S20 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 469,00 euro

Samsung Galaxy S9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend