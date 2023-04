Samsung Galaxy Tab A8, Tab A 10.1 en Galaxy A52 krijgen april-update

Updates zijn er weer uitgebracht door Samsung. We zien een nieuwe security-patch binnenkomen op de Galaxy A52 en de Galaxy Tab A8. Tevens is de Galaxy Tab A 10.1 bijgewerkt. De details zetten we op een rijtje.

Tab A8, Tab A 10.1 en A52 met april-update

In de laatste dagen van de maand april heeft Samsung nog wat toestellen bijgewerkt met een update. Dit zien we terug bij de Samsung Galaxy Tab A8 en de Galaxy A52. Daarnaast wordt de in 2019 uitgebrachte Samsung Galaxy Tab A 10.1 voorzien van een nieuwe update.

Groot nieuws is er niet direct. Het enige nieuwe dat we terugzien is beveiligingsupdate april 2023. Deze bevat verbeteringen vanuit Google en ook vanuit Samsung. Voor de Galaxy A52s werd deze update van de week al uitgerold, nu is deze er dus ook voor de Galaxy A52.

Begin april werd de Samsung Galaxy Tab A8 al bijgewerkt met de One UI 5.1 update, toen bleef het echter bij de januari-patch. Sally en Jan laten weten dat nu dus de april-update erbij is gekomen. Die update zien we ook terug bij de Galaxy Tab A 10.1 uit 2019.