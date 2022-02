‘Samsung komt tijdens MWC met nieuwe Galaxy Book’

Het lijkt erop dat tijdens het Mobile World Congress, Samsung met een nieuwe aankondiging komt. Er wordt gesproken over een Galaxy Book en mogelijk meer nieuwe producten. Wat komt eraan?

Samsung tijdens het MWC

Eind deze maand is het weer het Mobile World Congress. Vanwege het coronavirus wordt nog altijd minder groots uitgepakt. Hopelijk kan dat volgend jaar wel. In ieder geval zullen verschillende fabrikanten wel nieuwe producten aankondigen. Zo hebben Oppo en Motorola plannen voor 24 februari.

Samsung heeft voor 27 februari plannen, zo wordt duidelijk uit de nieuwe teaser van de fabrikant. Het gaat volgens de fabrikant om “een nieuw tijdperk van verbonden mobiele apparaten te ontdekken”.

Wat we precies gaan zien, wordt niet gezegd, maar de teaser laat duidelijk een laptop zien. In een apart persbericht wordt door Samsung bevestigd dat we hier de volgende generatie Galaxy Books gaan zien. Deze worden samen met Intel gemaakt. De nieuwe Galaxy Books zijn laptops welke voorzien zijn van Windows 11 met One UI Book. Samsung spreekt groots over de nieuwe generatie, waarbij ook samengewerkt wordt met Microsoft.

De teaser laat niet alleen de laptop zien, maar ook zien we andere producten. Sommige media stellen echter dat Samsung mogelijk ook een nieuwe smartwatch en smartphones aan gaat kondigen; maar het lijkt ons eerder de eerder aangekondigde apparaten. De nieuwe Galaxy A-smartphones verwachten we echter later pas.

