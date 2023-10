Samsung stelt oktober-update beschikbaar voor Galaxy A54, A52 en S20 FE

Drie smartphones van Samsung worden bijgewerkt met een update. Dit is het geval voor de Galaxy A54 en Galaxy A52. Voor de Galaxy S20 FE heeft de Koreaanse fabrikant ook een nieuwe update klaargezet.

Updates bij Samsung

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy A54, de Galaxy A52 en de Samsung Galaxy S20 FE. In het geval van de eerste twee modellen zien we beveiligingsupdate oktober 2023 binnenrollen bij de smartphones. Van de week kwam de update al beschikbaar voor de A52s en ook andere toestellen van het merk zijn al bijgewerkt met een patch. Zover bekend worden verder geen nieuwe functies of veranderingen doorgevoerd met de update. Samen met de Google-patches worden ook de eigen patches van Samsung meegenomen.

Marianne meldt ook een update voor haar Galaxy S20 FE. Deze Fan Edition-smartphone werd eerder al van de oktober-update voorzien, en nu verschijnt een tweede update. Het is een update van circa 215MB en brengt zover bekend geen nieuwe functies. Wel lijkt het er hiermee op dat Samsung nog een extra patch uitrolt naar het toestel. Mocht je wijzigingen merken na deze update, dan horen we het graag van je!

De updates worden vanaf nu uitgerold voor de smartphones. Kun je deze downloaden, dan ontvang je op je toestel een melding!

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 378,00 euro

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 376,92 euro