Samsung rolt juni-update uit voor Galaxy A13

De Samsung Galaxy A13 krijgt een nieuwe update aangeboden. De juni-update is vanaf nu beschikbaar voor het toestel. Krijgt de update nog meer verbeteringen?

Update voor Galaxy A13

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy A13, zo laat Sally aan DroidApp weten. Ondanks zijn lage prijs heeft de telefoon toch genoeg mogelijkheden aan boord om een interessante keuze te zijn. Daarbij wordt de Galaxy A13 bijgehouden met een goed updatebeleid. Ditzelfde geldt voor zijn opvolger, die we hebben besproken in de Samsung Galaxy A14 review.

Nu wordt de Samsung Galaxy A13 bijgewerkt met beveiligingsupdate juni 2023. Het is de nieuwste security-patch die door Google verspreid is. Tevens krijgt het toestel de eigen patches van juni, vanuit Samsung zelf. Tot slot belooft Samsung dat de stabiliteit en betrouwbaarheid verbeterd is. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.