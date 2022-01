Weet Ik Veel 2022: meespelen en meedoen met de nieuwe app

Vanavond start het nieuwe seizoen van de quiz Weet Ik Veel op RTL4. Ook in 2022 kun je weer meespelen met de Weet Ik Veel app.

Weet Ik Veel app voor 2022

Je hoeft je op de zaterdagavond niet meer te vervelen. RTL4 start namelijk met een nieuw seizoen van Weet Ik Veel. Tijdens het spelprogramma wordt de algemene kennis van Nederland getest. In totaal worden vijftig vragen gesteld; waarbij de onderwerpen uiteenlopen van muziek tot sport en van topografie tot wetenschap.

Je kunt zelf meespelen met de kennisquiz, en dat kan eenvoudig via de Weet Ik Veel app. Deze is helemaal klaargestoomd voor het nieuwe seizoen in 2022. Bij het starten van de app kan het geluid bij de televisie gesynchroniseerd worden, zodat het geluid gelijk loopt met dat bij de uitzending, wat wel zo handig is. Per vraag heb je een bepaalde tijd om een antwoord te geven. Dit kan een meerkeuzevraag zijn, het verbinden van antwoorden of een ander soort vraag.

In iedere aflevering van het programma, dat gepresenteerd wordt door Beau van Erven Dorens, zitten naast de studenten van een HBO- of Universitaire opleiding, ook drie BN’ers die het elk tegen elkaar opnemen. De eerste uitzending van Weet ik veel 2022 is op zaterdag 8 januari om 20:00 uur, op RTL4.