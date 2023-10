Android 14 QPR1 Beta 2 uitgebracht: nieuwe verbeteringen

Van de week werd Android 14 officieel vrijgegeven. Dat betekent niet dat het merk klaar is met de ontwikkeling van Android 14. Nu is Android 14 QPR1 Beta 2 verschenen.

Android 14 QPR1 Beta 2

Een nieuwe testversie van Android 14 is verschenen. Het gaat om een vrij kleine update, waarbij Google verschillende verbeteringen heeft doorgevoerd. De komst van de update volgt op de officiële aankondiging van Android 14. Samen met de Pixel 8 aankondiging en de lancering van de Pixel Watch 2 heeft Google namelijk ook de nieuwe Android-versie officieel aangekondigd.

Android 14 QPR1 Beta 2 volgt op de eerdere verschenen bèta, waarin verschillende nieuwe functies zijn doorgevoerd. Grote nieuwe functies en veranderingen zijn niet doorgevoerd. Wel zijn er verschillende verbeteringen. Die hebben we voor je opgesomd in onderstaande lijst. De update komt beschikbaar voor de Pixel 5a en nieuwer. Wel dien je voor het ontvangen van deze versie deel uit te maken van het testprogramma.

Mishaal Rahman laat in ieder geval weten dat het software-update venster voor Pixel-modellen wordt vernieuwd. Deze komt eruit te zien zoals hieronder.

Changelog

Fixed Issues:

Fixed an issue that sometimes caused the Settings app to crash when a user accessed system Bluetooth settings after pairing a device.

Fixed an issue on some devices where the scrolling animation sometimes stuttered or paused.

Fixed various issues that were impacting system stability and performance.

Known issues (don’t need to report):

In some cases after swapping SIM cards on a device, the device can’t connect to cellular service.

The battery level in the status bar sometimes displays as 0% temporarily.

